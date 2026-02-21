El universo de Harry Potter, en el recinto ferial de A Estrada

El universo del conocido personaje de ficción Harry Potter desembarcó ayer en el recinto ferial de A Estrada. Lo hizo con una nueva exposición inmersiva que promete transportar a los visitantes directamente al corazón de la magia. A través de una cuidada selección de figuras coleccionables, la muestra recrea los personajes, criaturas y escenas más emblemáticas que han marcado la historia del género a través de sus libros y películas. Podrán disfrutarse a lo largo de todo el fin de semana.