El universo de Harry Potter, en el recinto ferial de A Estrada

El universo de Harry Potter, en el recinto ferial de A Estrada | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

El universo del conocido personaje de ficción Harry Potter desembarcó ayer en el recinto ferial de A Estrada. Lo hizo con una nueva exposición inmersiva que promete transportar a los visitantes directamente al corazón de la magia. A través de una cuidada selección de figuras coleccionables, la muestra recrea los personajes, criaturas y escenas más emblemáticas que han marcado la historia del género a través de sus libros y películas. Podrán disfrutarse a lo largo de todo el fin de semana.

