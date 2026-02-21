Rural
Tato citará a los vecinos para oír sus demandas
redacción
Agolada
El BNG de Agolada lanza el proyecto Parroquias con voz, una medida que se gestionará mediante encuentros vecinales donde se recogerán las demandas de los residentes. El grupo encabezado por la edil Susana Tato indica que se trata de un proceso abierto y participativo que busca acercar la política municipal a las parroquias para crear de este modo canales de comunicación directa con los vecinos.
Los nacionalistas animan a los agoladeses a participar activamente cuando estas reuniones lleguen a sus pedanías, al tiempo que concreta que estos encuentros están concebidos como espacios de comunicación en los que cada persona que lo desee pueda participar aportando sus inquietudes.
