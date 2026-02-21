Tráfico
Silleda niega campaña de multas en los accesos al María Inmaculada
Refiere una sola denuncia por aparcar en un paso de cebra y anuncia zonas «bica e arrinca»
El Concello de Silleda sale al paso de las críticas sobre una supuesta campaña sancionadora en los accesos al CPR María Inmaculada, en la rúa María Colmeiro. «Non se interpuxo ningunha sanción por parte da Policía Local por descargar nenos na calzada, como se está a dicir e a interpretar», afirma el gobierno local. Y precisa: «Só houbo unha única denuncia a un vehículo que estacionou enriba dun paso de peóns, deixando a persoa o vehículo pechado e impedindo o acceso neste paso».
El ejecutivo explica que la presencia policial de las dos últimas jornadas se debió a quejas por atascos en horas punta. Detectó paradas en el carril de circulación «aínda estando o semáforo en verde», por lo que advirtió «verbalmente» a los conductores de que «deberían modificar este hábito, tamén por seguridade das crianzas». El Concello anuncia la creación de espacios de parada rápida, llamados «bica e arrinca», en las inmediaciones del colegio. Hace una llamada a la colaboración ciudadana y lamenta «a desinformación ou mala interpretación arredor deste asunto».
El BNG considera «desproporcionada» la actuación municipal y denuncia una «deriva sancionadora» hacia las familias. Propone abrir un diálogo con el colegio y la anpa y pide un plan de movilidad escolar sin recurrir a la amenaza de multas.
