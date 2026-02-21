Reorganizan el estacionamiento en las calles Pérez Viondi y San Paio

El Concello de A Estrada implantará a partir del próximo martes una reordenación del estacionamiento en las calles San Paio y en el tramo de Pérez Viondi más próximo a la Praza de Galicia, con el objetivo de mejorar la organización del tráfico en esta zona céntrica del casco urbano y adaptarla a los cambios derivados del proceso de humanización de la plaza y su entorno.

El jefe de la Policía Local, Javier García, informó de que en ambas vías el aparcamiento pasará a situarse en el margen derecho. En el caso de Pérez Viondi, la modificación afectará al tramo comprendido entre la Avenida Benito Vigo y la Praza de Galicia, de modo que los vehículos estacionarán en el lado derecho en dirección a la plaza. La misma configuración se aplicará a lo largo de la rúa San Paio.

La señalización correspondiente se instalará el lunes y los cambios serán efectivos desde el martes, aprovechando la previsión de condiciones meteorológicas favorables para proceder al pintado de la calzada.

Según explicó el responsable policial, la primera motivación de esta medida es facilitar que, una vez completada la humanización integral de la Praza de Galicia, los vehículos que estacionen en ambas calles queden situados en el lado más próximo a la futura zona peatonal. De este modo, los ocupantes no tendrán que cruzar la calzada y estarán más cerca del área de servicios y del comercio local.

En segundo lugar, la reorganización responde a razones operativas vinculadas a la recogida de residuos. Los actuales camiones realizan la carga lateral, lo que obliga a situar los contenedores en el margen derecho para poder vaciarlos correctamente. En la rúa San Paio, de sentido único, los colectores deben colocarse en ese lado, por lo que se optó por unificar el estacionamiento en el mismo entorno y dejar libre el margen izquierdo para la circulación.

La tercera justificación se basa en las comprobaciones realizadas sobre el número de plazas disponibles. Desde la Policía Local se subraya que el cambio no solo no supondrá una merma, sino que permitirá incrementar ligeramente las plazas al existir menos accesos a garajes en el lado derecho. «El cambio no supone, por tanto, ningún perjuicio para los ciudadanos», señaló Javier García.

En cuanto a la ordenación concreta, en el tramo inicial de Pérez Viondi se habilitará un espacio exclusivo para usuarios de la oficina de farmacia, una plaza reservada para personas con movilidad reducida y una zona de carga y descarga. La vía mantendrá el doble sentido de circulación, por lo que estas plazas se situarán en la zona de mayor anchura.

Por su parte, la rúa San Paio contará, en su arranque desde la Praza de Galicia, con una zona de carga y descarga y una plaza para personas con movilidad reducida, cuyo orden definitivo está aún por concretar. Tras el paso de peatones situado a la altura de la intersección con la rúa Marqués de la Vega de Armijo se colocarán los contenedores, seguidos de plazas de estacionamiento libre y dos nuevas áreas de carga y descarga. Antes del cruce con la rúa Gradín, ambos márgenes deberán permanecer despejados para garantizar el doble carril de circulación y asegurar una mayor fluidez en uno de los puntos con más tránsito del centro urbano.