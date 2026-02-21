El PSOE solicita que la aportación municipal llegue a 40.000 euros

La secretaria xeral del PSOE de Lalín, Alba Forno, valora positivamente que por fin se active el bono comercio, una medida propuesta por su partido y aprobada por el pleno hace más de dos años. Indica que lo importante es que esta herramienta se ponga en marcha, porque es una medida útil para dinamizar las compras y apoyar al comercio loca, poro considera que la dotación inicial de 20.000 euros queda corta para generar un impacto significativo en el tejido comercial del municipio.

El PSOE apunta que desde el primer momento defendió que esta iniciativa municipal debería contar con un mínimo de 40.000 euros para que la inyección económica fuera realmente perceptible para el sector e insiste en que el Concello debería ahora evaluar el resultado de esta primera convocatoria para ampliar su dotación en el futuro.