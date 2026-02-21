El PSOE pide un plan de choque para reparar los daños en viales municipales

El PSOE A Estrada reclama al gobierno local la puesta en marcha urgente de un plan de choque para reparar los daños que los últimos temporales han causado en la red viaria del municipio, tanto en el casco urbano como en las parroquias.

El portavoz socialista, Luis López Bueno, advierte de que las lluvias han provocado desprendimientos, baches, hundimientos del firme y daños en cunetas, señalización y sistemas de drenaje. Según el edil de la oposición, los desperfectos resultan especialmente evidentes en vías de titularidad municipal que conectan distintas parroquias, donde el pavimento ya presentaba un notable deterioro y ahora «es aún peor que antes, creando puntos en los que el tránsito resulta peligroso para vehículos y peatones». Extiende asimismo esta realidad al casco urbano, donde a su juicio existen deficiencias que requieren una intervención inmediata.

Noticias relacionadas

López Bueno lamenta además la falta de respuesta del ejecutivo local: «Entendemos que los daños se dieron en un período corto de tiempo, pero no es aceptable que durante este mes y medio ni siquiera esté anunciada una actuación extraordinaria ni un calendario de actuaciones». Ante esta situación, solicita un plan que incluya un diagnóstico técnico detallado, la priorización de las actuaciones urgentes y una partida económica específica para acometer las reparaciones con la mayor celeridad posible.