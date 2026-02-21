Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos bacheos en la ronda exterior

Nuevos bacheos en la ronda exterior | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

El Concello aprovechó la jornada de ayer, sin lluvias, para acometer nuevos bacheos en la Rolda Leste, que se suman a los realizados semanas atrás. Los trabajos, a la espera de una intervención de mayor calado, aunque por fases, son asumidos con recursos municipales.

