Los nacionalistas demandan la mejora integral de la Rolda Leste

El BNG de Lalín defenderá en el pleno del lunes día 23 una moción con la que instarán al grupo de gobierno a elaborar y ejecutar un proyecto para el arreglo de la Rolda Leste.

Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, subraya que en el pleno de abril del año pasado la corporación aprobó por unanimidad una moción de su grupo en este sentido, debido al importante deterioro que presentaba este vial circunvaltorio pero que casi un año después nada se ha hecho al respecto. Añade que fue el cuatripartito, en 2016, el que acometió la última actuación integral en esta ronda y desde entonces los gobiernos del PP nada hicieron para frenar el deterioro de esta carretera. «O gobierno mentiu ao anunciar o 9 de abril de 2024 que ía acometer os traballos de acondicionamento para evitar os trastornos que a día de hoxe somos conscientes que ten», recuerda Vilariño.

El BNG sostiene que los daños en el vial, agravados por los últimos temporales, están afectando ya a las capas inferiores del firme y la infraestructura podría acabar colapsando.