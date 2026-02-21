Mejoras en el núcleo de Donramiro
Una parte de los fondos DUSI se destinaron a la humanización del entorno de la iglesia parroquial de Donramiro, proyecto ligado a la puesta en valor de la cultura castreña de la parroquia, que por el momento no fue acometido. Ahora, no obstante, el Concello humanizará la pista que parte de la PO-534 y que continúa hacia el templo y confluye en la rotonda de O Montserrat. No obstante, la humanización finalizará un poco antes, a la altura de las viviendas del Obispado de Lugo, porque la parte final de la pista no reúne las condiciones por ser muy estrecha, y en este tramo solo se dotará de un nuevo aglomerado. La junta de gobierno aprobó el gasto de 17.750 euros para la redacción del proyecto, que será realizado por Arco Consultora, ya con fondos de la última estrategia comunitaria, la EDIL.
