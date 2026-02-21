Lalín, único de los grandes municipios de España sin un ‘sí, quiero’ LGTBIQ+

Lalín sigue siendo una rareza estadística dos décadas después de la entrada en vigor del matrimonio igualitario: No figura ningún matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el municipio desde julio de 2005 y hasta el último año con datos oficiales completos (2024). El dato cobra más fuerza porque, según una investigación del periódico La Verdad a partir de las estadísticas oficiales y su comparación territorial, Lalín es el único municipio de España de más de 10.000 habitantes que mantiene el contador a cero en todo el periodo.

La comparación más directa está al lado. A Estrada, concello vecino y equiparable en superficie y población (ambos apenas superan los 20.000 habitantes), sí suma 9 matrimonios igualitarios en el mismo tramo temporal. En bodas totales ninguno de los dos es un desierto nupcial: Lalín registra 1.213 matrimonios entre 2005 y 2024, frente a 1.493 en A Estrada, de modo que los nueve igualitarios equivalen al 0,6% del total.

El primero, en Forcarei

El primer matrimonio entre personas del mismo sexo del que hay constancia en el ámbito de las comarcas se registró en Forcarei: un enlace entre dos varones el 29 de octubre de 2005, apenas unos meses después de la entrada en vigor de la ley. Ese primer «sí» contrasta con el panorama general de la zona, donde los registros son muy escasos –prácticamente nulos– y muy discontinuos.

En Silleda constan dos enlaces igualitarios en los últimos veinte años: uno entre dos mujeres en 2008, de los veinte concertados en ese ejercicio, y otro entre dos varones en 2015, cuando el total fue de 21 bodas. Son un 0,47% de los 418 expedientes matrimoniales que aparecen en el registro civil entre 2005 y 2025, ambos incluídos. Curiosamente, Trasdeza duplicará sus datos en breve, pues para este año están previstas dos bodas entre personas del mismo sexo en el municipio.

En el resto del entorno inmediato, la fotografía es aún más fría: En Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro y Dozón no constan matrimonios entre personas del mismo sexo en el periodo considerado, según confirman distintas fuentes municipales consultadas por esta Redacción.

Conviene precisar qué la estadística cuenta el lugar de celebración o inscripción, no la orientación sexual de la población, ni necesariamente el lugar de residencia de las parejas. Aun con ese matiz, que un concello de este tamaño encadene veinte años sin un solo enlace igualitario resulta un caso llamativo incluso dentro de una comunidad donde este tipo de matrimonios se concentra más en áreas urbanas.

En cualquier caso, desde el Concello de Lalín restan importancia al hecho. «Supoño que nunca coincidiría, non ten máis voltas de folla», declara Avelino Souto Rozados, concejal de Igualdad desde el verano de 2025, tiempo durante el cual no ha recibido ninguna solicitud de matrimonio entre parejas del mismo sexo. «Se mañá hai calquera solicitude, por parte do goberno por suposto que se atenderá e se lle dará todas as facilidades do mundo, coma a calquera outra parella, faltaría máis», manifiesta el edil.

Curiosamente, Lalín es el único concello de la zona que tiene programación propia para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Fue implantada en 2017 por el gobierno de coalición presidido por Rafael Cuíña, con el objetivo de convertir a la localidad en un referente de diversidad. La cita se mantuvo con el regreso de José Crespo (PP) a la alcaldía, aunque con cambios. Generalmente se programa para finales de abril y principios de mayo, buscando no coincidir con las grandes celebraciones de junio.