Veinte años de matrimonio igualitario
Lalín, único de los grandes municipios de España sin un ‘sí, quiero’ LGTBIQ+
En el resto de más de 10.000 habitantes consta alguna boda entre parejas del mismo sexo desde la aprobación de la ley, en 2005nA Estrada suma nueve; Silleda, dos; y Forcarei, uno
Lalín sigue siendo una rareza estadística dos décadas después de la entrada en vigor del matrimonio igualitario: No figura ningún matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el municipio desde julio de 2005 y hasta el último año con datos oficiales completos (2024). El dato cobra más fuerza porque, según una investigación del periódico La Verdad a partir de las estadísticas oficiales y su comparación territorial, Lalín es el único municipio de España de más de 10.000 habitantes que mantiene el contador a cero en todo el periodo.
La comparación más directa está al lado. A Estrada, concello vecino y equiparable en superficie y población (ambos apenas superan los 20.000 habitantes), sí suma 9 matrimonios igualitarios en el mismo tramo temporal. En bodas totales ninguno de los dos es un desierto nupcial: Lalín registra 1.213 matrimonios entre 2005 y 2024, frente a 1.493 en A Estrada, de modo que los nueve igualitarios equivalen al 0,6% del total.
El primero, en Forcarei
El primer matrimonio entre personas del mismo sexo del que hay constancia en el ámbito de las comarcas se registró en Forcarei: un enlace entre dos varones el 29 de octubre de 2005, apenas unos meses después de la entrada en vigor de la ley. Ese primer «sí» contrasta con el panorama general de la zona, donde los registros son muy escasos –prácticamente nulos– y muy discontinuos.
En Silleda constan dos enlaces igualitarios en los últimos veinte años: uno entre dos mujeres en 2008, de los veinte concertados en ese ejercicio, y otro entre dos varones en 2015, cuando el total fue de 21 bodas. Son un 0,47% de los 418 expedientes matrimoniales que aparecen en el registro civil entre 2005 y 2025, ambos incluídos. Curiosamente, Trasdeza duplicará sus datos en breve, pues para este año están previstas dos bodas entre personas del mismo sexo en el municipio.
En el resto del entorno inmediato, la fotografía es aún más fría: En Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro y Dozón no constan matrimonios entre personas del mismo sexo en el periodo considerado, según confirman distintas fuentes municipales consultadas por esta Redacción.
Conviene precisar qué la estadística cuenta el lugar de celebración o inscripción, no la orientación sexual de la población, ni necesariamente el lugar de residencia de las parejas. Aun con ese matiz, que un concello de este tamaño encadene veinte años sin un solo enlace igualitario resulta un caso llamativo incluso dentro de una comunidad donde este tipo de matrimonios se concentra más en áreas urbanas.
En cualquier caso, desde el Concello de Lalín restan importancia al hecho. «Supoño que nunca coincidiría, non ten máis voltas de folla», declara Avelino Souto Rozados, concejal de Igualdad desde el verano de 2025, tiempo durante el cual no ha recibido ninguna solicitud de matrimonio entre parejas del mismo sexo. «Se mañá hai calquera solicitude, por parte do goberno por suposto que se atenderá e se lle dará todas as facilidades do mundo, coma a calquera outra parella, faltaría máis», manifiesta el edil.
Curiosamente, Lalín es el único concello de la zona que tiene programación propia para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Fue implantada en 2017 por el gobierno de coalición presidido por Rafael Cuíña, con el objetivo de convertir a la localidad en un referente de diversidad. La cita se mantuvo con el regreso de José Crespo (PP) a la alcaldía, aunque con cambios. Generalmente se programa para finales de abril y principios de mayo, buscando no coincidir con las grandes celebraciones de junio.
Entre 15 y 20 enlaces en O Porriño, Ponteareas, Moaña, Teo o Monforte
Desde la entrada en vigor de la ley que abrió el matrimonio a parejas del mismo sexo —el 3 de julio de 2005, al día siguiente de su publicación en el BOE—, el balance acumulado hasta 2024 deja una fotografía muy desigual en Galicia: la mayor parte de los enlaces se concentran en los grandes núcleos urbanos y en el entorno metropolitano, mientras que en buena parte del interior el fenómeno es mucho más esporádico. Con todo, llama la atención la inexistencia de bodas igualitarias en Lalín, pese a ser un concello de tamaño medio. A Estrada, con una población prácticamente idéntica, sí suma nueve enlaces. Según las cifras oficiales de población, A Estrada cuenta con 20.112 habitantes y Lalín con 20.292.
La comparación con concellos gallegos de tamaño similar refuerza esa brecha. En el entorno de los 15.000 a 25.000 habitantes aparecen varios municipios que, en el mismo período, se mueven en cifras muy superiores: O Porriño (20.965 habitantes) llega a 20 bodas; Ponteareas (23.211), a 18; Marín (23.991), a 15; Moaña (19.320), a 12; Teo (18.968), a 17; Monforte de Lemos (18.933), a 16; y Boiro (18.967), a 15. Dentro de esa misma franja poblacional hay casos especialmente altos vinculados a áreas metropolitanas, como Nigrán (18.174 habitantes), con 33, o Gondomar (15.066), con 23, uno más que Poio (17.434).
Por debajo de A Estrada solo están, siempre hablando de los concellos con más de 10.000 empadronados: Noia (14.123) y Verín (13.956), con siete nupcias; A Laracha (11.781), Sarria (13.257) y Ordes (14.174), con seis; Rianxo (10.758) o Vilalba (13.787), con cuatro; y O Barco de Valdeorras (13.368) y Mos (15.233), con tres.
La concentración territorial se aprecia con claridad cuando se mira a las ciudades. En el recuento acumulado de 2005 a 2024, A Coruña lidera, con 425 bodas; seguida de Vigo, con 330; y Santiago, con 189: entre las tres suman 944, casi la mitad del total contabilizado en el conjunto de municipios analizados; las otras grandes ciudades quedan como sigue: Ferrol, con 104; Ourense, con 93; Lugo, con 65; y Pontevedra, con 58.
Suscríbete para seguir leyendo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»