Invierten 500.000 euros en el IES Chano Piñeiro de Forcarei

El consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP realizó una inversión de más de 1,3 millones de euros en obras de mejora en los centros educativos de Forcarei en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Así lo anunció ayer el conselleiro, Román Rodríguez, en una vista al Instituto Chano Piñeiro. Allí, acompañado por el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, pudo comprobar el resultado de las obras de mejora de eficiencia energética.

Con un presupuesto de la Xunta de más de 365.000 euros, la actuación abarcó el cambio completo de la cubierta y el aislamiento de la fachada. En el caso de la cubrición, se cambiaron 785 m², sustituyendo la antigua chapa metálica sobre rastreles por panel sándwich de 30 mm. Además, se colocaron nuevos canalones cuadrados de chapa de acero galvanizado y bajantes de PVC. En el caso de las fachadas, se aplicó sistema SATE en un total de 2.153 m².

Esta intervención se suma a la sustitución de las ventanas de las aulas y a la renovación de las luminarias del centro, actuaciones que contaron con un presupuesto total de alrededor de 160.000 euros. De este modo, queda finalizada la rehabilitación energética del centro, con una inversión total de más de 500.000 €.

El titular del departamento educativo del Gobierno gallego recordó que en este mismo ayuntamiento pontevedrés también fueron objeto de reformas de gran envergadura los colegios Nosa Señora das Dores (481.000 euros) y de Soutelo de Montes (294.000 euros), en los que también se cambiaron cubiertas y carpinterías, además de acometerse el aislamiento térmico de sus fachadas.

«Todas estas actuaciones contribuyen a mejorar el confort diario de la comunidad escolar, al mismo tiempo que avanzamos en la reducción del consumo energético, en pro de unas instalaciones educativas más respetuosas con el medio ambiente, uno de los objetivos prioritarios del Plan de nueva arquitectura pedagógica», destacó el conselleiro.