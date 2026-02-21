La hostelería celebra el Enterro do Salmón
La Ascoación de Hostaleiros da Estrada celebra hoy su tradicional Enterro do Salmón por las calles del casco urbano, dentro de la programación del Entroido. La procesión encabezada por el Padre Xiao saldá a las 19.00 horas, acompañada de la Charanga Os Charangos, y con chocolatada para los asistentes.
