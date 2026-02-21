A Estrada y Lalín: los grandes concellos con la tasa de criminalidad más baja

A Estrada y Lalín, son por este orden, los grandes municipios gallegos con menor tasa de criminalidad, que se sitúa en torno a 24 delitos por cada millar de habitantes Son los únicos ayuntamientos de más de 20.000 vecinos que bajan de 25 infracciones por mil residentes.

Con cifras muy similares de población y de hechos delictivos registrados, ambos se sitúan muy por debajo de la media del conjunto de grandes municipios gallegos. Galicia cerró el pasado año con una tasa de 35,4 delitos y la española ronda los 40. Para llegar a esta conclusión se toma como referencia el total de infracciones penales, que se dividen por la población y se multiplican por 1.000.

En concreto, A Estrada registra 23,2 delitos por cada 1.000 habitantes. Le sigue muy de cerca Lalín, con una tasa del 24,2 Durante el pasado ejercicio en la capital dezana el Ministerio del Interior contabilizó 491 infracciones penales, mientras que en la de Tabeirós fueron 467.

La comparación cobra más sentido al ponerla en contexto: la tasa agregada del conjunto de municipios analizados se sitúa en 41,5 infracciones por cada 1.000 habitantes, según los últimos datos oficiales.

Traducido a términos prácticos, si ambos ayuntamientos registrasen una tasa similar a la del conjunto, tendrían del orden de 840 infracciones anuales cada uno; sin embargo, se mueven en torno a las 470 ó 490, una brecha notable para municipios de tamaño prácticamente idéntico.

Tras A Estrada y Lalín, el siguiente municipio con mejor registro ya sube de forma apreciable: Redondela marca 29,4 por mil, es decir, más de cinco puntos por encima del segundo clasificado. A partir de ahí, la mayoría de localidades se agrupa en una franja intermedia que ronda los 30 o 40 por mil.

Santiago de Compostela encabeza el ranking de los grandes municipios gallegos y su tasa de criminalidad alcanzó 51,2 infracciones por cada 1.000 vecinos, por delante de A Coruña (49) y Ferrol (48). A continuación aparecen dos localidades costeras, que se mantienen en niveles similares: Vilagarcía de Arousa (47,6) y Ribeira (47,5). En el resto de los ayuntamientos de primera categoría este indicador es superior a 30, a excepción de Redondela (29,4). En Ourense y Arteixo se superan los 40 hechos delictivos por cada millar de ciudadanos y en O Porriño son justo 40.