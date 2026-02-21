A Estrada adquiere el pescador de salmón realizado por Manuel Lago

Tras casi un año aguardando por conocer su destino, el pescador de salmón realizado por el escultor estradense Manuel Lago Román pasará a manos del Concello de A Estrada. Así lo anunciaron ayer desde la familia del artista después del acuerdo alcanzado con el gobierno municipal. De esta manera serán dos las figuras realizadas por el artista especialidado en el moldeado del acero que lucirán en la plaza del Concello. La primera fue la dedicada al Camiño da Geira e dos Arrieiros, un peregrino de casi dos metros de altura. A él se unirá ahora un pescador que homenajea la tradición del salmón en el río Ulla.

Manuel Lago, de 75 años, se mostró encantado con el destino final de sus figuras. «Estoy contento de que se queden en esta plaza. Es un lugar bonito, donde son muy visibles», afirmó. Según anunció, en los próximos días la figura será retirada, ya que es necesario realizar una base nueva. La que se utilizó inicialmente era solo temporal. Ahora se colocará una que permitirá fijar la figura al suelo con anclajes. Lo bueno de ambas esculturas, según nos apunta, es que no necesitan un gran mantenimiento ni tratamiento, ya que están realizadas con acero corten y «ferralla», material oxidado.

El escultor señala que estas podrían ser sus dos últimas esculturas, ya que llevarlas a cabo ha supuesto un gran esfuerzo. «Ahora mismo no tengo ganas de dedicarle el tiempo que necesita hacer un proyecto así. Al final necesitan mucho trabajo y esfuerzo, y más con los medios de los que dispongo yo en mi sótano. Lo bueno que tenía es que nadie me había marcado plazos. Eso me permitía trabajar cuando tenía ganas y descansar cuando no me apetecía», explica. «Ahora mismo estoy de vacaciones. En el futuro... ya veremos». En cuanto a sus dos creaciones, Manuel Lago reconoce que la más difícil de hacer fue la del pescador, debido a los detalles que realizó en elementos como las botas, el chaleco o el salmón que tiene entre las manos.

Fue el Día de los Santos Inocentes del año 2020, cuando se descubrió que alguien había instalado una estatua de hierro de casi dos metros en la plaza del Concello. Se trataba de la imagen de un peregrino creada Manuel Lago, quien trabajó durante años en la industria de estructuras metálicas y que ahora, ya jubilado, utiliza estos materiales para crear obras de arte. La estatua tuvo tan buena acogida que el gobierno local decidió quedársela y mantenerla ante el consistorio. El segundo episodio de esta historia se vivió en la pasada Festa do Salmón, cuando apareció en la misma plaza la figura del pescador. Ahora, el gobierno ha dado de nuevo el paso para hacerse con la estatua en propiedad.