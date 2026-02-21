DrumFest Musikenos hoy en el Principal

El Teatro Principal de A Estrada acoge hoy la segunda edición del Drumfest de Musikenos, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro Principal. El evento contará con la participación de Jesús García, batería de Platero y Tú, y Alber Fuentes, miembro de Extremoduro y del proyecto en solitario de Robe Iniesta.