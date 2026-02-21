Cuatro escuderos más para Deza

El Seminario de Estudos de Deza (SED) nombró ayer a otros cuatro nuevos valedores en el acto de entrega de los premios de patrimonio cultural. Estos reconocimientos, convocados desde el organismo relacionado con el Concello de Lalín, tienen como objetivo poner en valor el trabajo de personas y organismos en la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la comarca.

En un acto con presencia de miembros de la corporación y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. La Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño fue reconocida en la categoría de Posta en valor e difusión do Patrimonio Cultural de Deza. El profesor de filosofía, escritor, poeta, narrador, ensayista y etnógrafo Emilio Araúxo, ourensano de Coles, recibió el galardón de investigación. El premio Descubrindo fue recogido por el lalinense de Goiás Xoán Carlos García Porral por su labor de investigación, análisis y divulgación del patrimonio cultural de la comarca. Porral es profesor y antropólogo.

El premio de honor fue para Daniel González Alén. Escritor, investigador y divulgador cultural, combina el trabajo de archivo con la recogida de la memoria oral y la divulgación de sus resultados a través de publicaciones, medios de comunicación y proyectos audiovisuales. Premio Folla de Carballo de Lalín es también el cronista oficial de la capital dezana.

En el anuario Descubrindo se incluyen once trabajos de investigación. Son: Os retablos nos antigos arciprestados de Camba, Deza e Dozón: unha aproximación a partir dos Estados das igrexas de 1763 (autoría de Adrián Flores Vázquez); O Pazo de Fares na Idade Moderna. Un escudo salmantino en Trasdeza (Daniel García Coego); Arte rupestre no concello de Rodeiro (Daniel González Alén), Os oficios nas terras de Silleda nos anos centrais do século XVIII (Diego Frade); Quen foron curas no antigo arciprestado de Deza? Os dereitos de presentación (séculos XVI–XX) (Óscar Murado); Roubos sacrílegos en Galicia. Asaltos a igrexas, ermidas e capelas nas Terras de Deza. Séculos XVI-XX (José Ramón Pérez Salgado y Hortensio Sobrado Correa); Lalín destino turístico Starlight (José Ángel Docobo); Cántigas recollidas na parroquia de Santa Mariña de Zobra por Vicente Risco (Cecilia Doporto y Antonio Vidal Neira); Eclipses de sol observadas por don Ramón María Aller Ulloa (I.Fernández y J.A. Docobo); Ouro e pinceliño. Dar a coñecer o oculto: estratexias de difusión, comunicación e participación activa no Monte San Paio, Merza (Víctor M.García Piñeiro y David Fernñandez Abella) y A versatilidade narrativa de Neira Vilas: un estudo analítico de tres casos (Diego Vence Carral).

Además, la publicación incluye una comunicación del catedrático de astronomía José Ángel Docobo sobre la colocación de una placa en la iglesia de San Agustín de Santiago, donde fue enterrado el matemático José Rodríguez.