El Congreso de Arqueoloxía de Deza debatirá la utilidad de la disciplina

Lalín acogerá la segunda edición del Congreso de Arqueoloxía de Deza (CAD) los días 21 y 22 de marzo en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero, donde está previsto que se lleve a debate la verdadera utilidad de la disciplina en los tiempos que corren. Durante la presentación celebrada ayer en el Concello, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, destacó el éxito de la convocatoria anterior señalando que «o ano pasado se conseguiu implicar á veciñanza e superamos as expectativas» y aclaró que «este ano eliminamos os colexios porque pareceunos que non ten sentido facelo todos os anos». La responsable de Cultura de Lalín también anunció que en la segunda edición «eliminamos a los colegios porque «non ten sentido facelo todos anos», dejando abierta la opción de repetir esta iniciativa en próximas ediciones. Junto a ella comparecieron en la sala de prensa del consistorio lalinense el coordinador del congreso dezano, Víctor García, la arqueóloga Vanesa Trevín y la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez.

Por su parte, Víctor García, subrayó que la cita incorpora importantes novedades, tales como «a creación dunha mesa de debate centrada na relación entre patrimonio e desenvolvemento local e o reforzo do compromiso co futuro da disciplina mediante a inclusión dun espazo específico para a presentación dos traballos desenvolvidos por novos investigadores». Esta mesa de debate, que será presentada por la arqueóloga Vanesa Trevín y moderada por el periodista Manuel Gago, busca conectar la profesión con el entorno social. Trevín adelantó que en este espacio «falaremos do noso traballo e para que serve hoxe en día a arqueoloxía nun xeito de conectar o nosa profesión coa sociedade; tamén tentaremos recuperar o debate da arqueoloxía pública». La cita del mes que viene también cuenta con la presentación del acta de la primera edición del congreso, en 2025, que cada participante recibirá de parte de sus organizadores de CADO Arqueoloxía.

El evento se consolida de esta forma como un referente regional, no sólo por la calidad científica de sus ponencias, sino por su capacidad para atraer tanto a expertos como al público general interesado en descubrir los secretos del subsuelo de la comarca de Deza. La combinación de rigor académico y divulgación sobre el terreno garantiza que el patrimonio lalinense continúe siendo un motor de dinamización cultural y turística para el municipio, tal y como subrayó Paz Pérez durante su intervención. La número 2 del Concello también destacó que con iniciativas como esta, «Lalín é a capital da arqueoloxía galega» además de dotar de mayor importancia al municipio como entidad.

Inscripciones y programa

En cuanto a las inscripciones, Víctor García recordó que se pueden formalizar a partir de hoy mismo en las redes sociales de la organización. Debido al aforo que presenta el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero, se calcula que el número de plazas podría tener un tope de 100, aunque lo más realista sea el de alrededor de 80-90 participantes.

Las dos jornadas del Congreso de Arqueoloxía de Deza arrancan el día 21 con la ponencia de Carlos García Porral «A divulgación do patrimonio a través dos proxectos educativos (10.00 horas)» seguida de la de María Silva «Novas metodoloxías para comprender o comportamento pasado: achegas desde a arqueoloxía cognitiva». La mesa de debate de las 12.00 horas contará con la participación de Lois Armada (director del Incipit), Xurxo Ayán (arqueólogo), Silvia Cernadas (concejala de Soutomaior), Maite Vence (CEO de Observer, de turismo científico) y la concejala Begoña Blanco. Santiago Vázquez ofrecer una ponencia titulada «A Fundación Luis Monteagudo e o Patrimonio Cultural de Galicia. Máis dunha década de actividades», que tendrá lugar a las 13.30 horas antes de la inauguración oficial del simposio. Por la tarde, el citado espacio para los nuevos investigadores se activará a las 16.30 horas. Una hora después será el turno para Víctor García y su workshop «Tecnoloxías e modos de vida na prehistoria». Mario Maceira cerrará la primera jornada con su conferencia «Que foi da arqueoloxía pública en Galicia?».

El domingo día 22, Israel Picón abrirá la jornada con «Unha pequena aproximación ás mámoas de Platas de Refoxos» prevista para las 10.00 horas. 45 minutos después será Helena Taboada la que diserte sobre «Resultados das intervencións en Outeiro Grande (Bermés)». Tras una pausa para un café, Erik Carlsson-Brandt Fontán, de la USC, hablará a las 12.00 horas sobre «A vila de Porta de Arcos (Rodeiro) no contexto do poboamento rural romano en Galicia». A las 12.45 horas, Marta Martínez y Vanesa Trevín expondrán los «Resultados das investigacións no Castro de Cumeiro, en Vila de Cruces». Y, después de comer, los participantes visitarán el yacimiento de San Adrao, en Bermés, que aporta para el cartel del congreso un par de monedas encontradas en la excavación.