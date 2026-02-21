El cocido que forjó una hermandad en el Restaurante Cabanas de Lalín

Hace veinte años, un grupo de amigos de Lalín ganó un premio de lotería durante el San Froilán y decidió, en lugar de repartirlo, invertirlo en una comida en el Restaurante Cabanas de Lalín. Lo que nació como un gesto espontáneo de Dionisio Iglesias, Miguel Troitiño y José Luis Salgado se ha convertido en una tradición que suma ya dos décadas. Ayer, ese cocido anual siguió siendo el símbolo de su lealtad, demostrando que el mejor premio es la constancia de su amistad.