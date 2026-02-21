Cocido-Entroido en San Miguel de Barcala
El Centro Social de San Miguel de Barcala, en A Estrada, acoge hoy la celebración de la tercera edición de su Cocido-Entroido. Será a partir de las 13.30 horas, cuando se servirá un menú que constará de sopa de cocido, cocido, postres típicos y café. También se llevará a cabo el sorteo de varias cestas gastronómicas entre los asistentes.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»