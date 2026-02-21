Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Cocido-Entroido en San Miguel de Barcala

El Centro Social de San Miguel de Barcala, en A Estrada, acoge hoy la celebración de la tercera edición de su Cocido-Entroido. Será a partir de las 13.30 horas, cuando se servirá un menú que constará de sopa de cocido, cocido, postres típicos y café. También se llevará a cabo el sorteo de varias cestas gastronómicas entre los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents