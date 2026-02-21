Junta de gobierno de Lalín
El ayuntamiento ampliará la escuela infantil del polígono
Contrata por un importe de 17.500 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución
El Concello de Lalín ampliará las instalaciones de la escuela infantil del parque empresarial, una de las dos que funcionan bajo la gestión de la Xunta de Galicia en el municipio. La junta de gobierno del pasado día 13 acordó la contratación del proyecto básico y de ejecución de las obras por un importe de 17.545 euros.
La empresa Marlene Pérez asumirá estos trabajos al ser la única de las ofertas consideradas válidas por la mesa de contratación en un procedimiento negociado al que concurrieron otros dos licitadores. Por el momento se desconoce cuántas unidades ganará la escuela infantil de Lalín 2000 pues, fuentes municipales, concretan que será el propio proyecto el que defina los volúmenes y en consecuencia, también, las plazas que ganaría la citada guardería. Tampoco se sabe por ahora la cuantía económica de la ejecución material de las obras.
Este centro, en la actualidad, dispone de cinco unidades con capacidad para un máximo de 75 niños de entre cero y tres años. Mientras tanto, la escuela infantil Pontiñas, emplazada al lado del auditorio municipal, cuenta con una unidad más que permite admitir hasta un tope de 87 menores. Las dos corresponden al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de la Xunta.
