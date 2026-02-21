As Lembranzas agitan A Bandeira

La escena musical gallega asiste hoy en día a una transformación sin precedentes. El grupo As Lembranzas, que durante más de una década se consolidó como un baluarte del folk tradicional más puro, ha decidido romper con los moldes establecidos. Con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Raza», la formación femenina y familiar de Meis da un golpe de efecto, dejando atrás las etiquetas rígidas para abrazar una propuesta donde la fiesta, el baile y la experimentación sonora son los nuevos protagonistas de su música.

Este adelanto de su próximo álbum no es una simple canción, sino una auténtica metamorfosis. La banda ha logrado hibridar la fuerza de sus raíces con ritmos de ultramar, inyectando la energía frenética del ska y texturas de la electrónica más actual a sus potentes voces. El resultado es un sonido vanguardista que ellos mismos definen como una evolución natural y valiente. Según explican las integrantes del grupo, esta decisión nace de una inquietud artística muy profunda: «Sentíamos a necesidade de evolucionar, de experimentar coas nosas raíces e ver ata onde podíamos levalas. ‘Raza’ é o resultado de perder o medo e deixar que a música flúa sen barreiras entre o tradicional e o moderno», aclaran.

La producción, que ha corrido a cargo del reconocido Lolo Arincón, busca posicionar el tema como el gran himno de plazas y festivales para este próximo verano. Con un ritmo que invita al movimiento constante, el sencillo sirve de carta de presentación para un disco que promete descolocar a sus seguidores más clásicos. En palabras de la propia banda, este trabajo «sorprenderá a moitos que crían sabelo todo sobre nós».

El estreno viene reforzado por una pieza audiovisual dirigida por Antonio Morillo, ya disponible en el canal de Xonix Records. El videoclip traduce este cambio de rumbo en imágenes cargadas de fuerza visual y una estética renovada que deja claro que As Lembranzas ya no tiene fronteras. En esta nueva etapa, la identidad gallega y la voz femenina conviven en perfecta armonía con el dub, el reggae, el rock y la electrónica, demostrando que la música de raíz está más viva que nunca.

As Lembranzas son un grupo de tres mujeres de una misma familia: Vanessa, Merchi y Paula, y en su música llevan el legado matriarcal de una tradición cantada por voz femenina (la mujer siempre ha sido la que cantaba después o durante las labores). Consiguen una identidad propia en este legado en cuanto a que utilizan la polifonía para dar un toque actual a sus melodías y la fusión de ritmos actuales sin perder su origen.

As Lembranzas han ido evolucionando a lo largo de los años pasando de ser dúo a trío con la incorporación de una tercera generación más joven y con una visión actual, Paula, y también con un cambio a nivel estético pasando de un estilo tradicional a un outfit más moderno con toques que evocan lo vestimenta de nuestras abuelas. Han hecho colaboraciones con diferentes artistas y desean seguir ampliando el descubrimiento de este territorio pudiendo hacerlo en diferentes idiomas como francés, italiano, inglés, alemán, aunque lo que defienden a diario es la lengua gallega. En 2023 ganaron el festival Sons do Rural, y ahora están incluidas en el plan de aceleración artística de la Fundación Paideia. En definitiva, estamos ante un fenómeno rompedor y único del actual panorama musical gallego.