La agrupación estradense celebra el 21 de marzo su cena solidaria anual

La escisión de la Asciación Española Contra el Cáncer en A Estrada presentó ayer junto al alcalde, Gonzalo Louzao, y la edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar, el cartel de la tercera edición de su Cea Baile Solidaria. El evento tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo a las 21.00 horas en el restaurante Samaná de la calle Gradín y las entradas ya están a la venta desde hoy, con un precio de 45 euros por persona. Para reservar los tickets los interesados deberán contactar en el 615354008, aunque también hay venta física en la Chocolatería, el Restaurante Gran Vía y la joyería Benito Puente.

En esta ocasión los maestrso de ceremonias serán Pablo Chichas y Sali Torres, mientras que la nota musical la pondrán el grupo Supermirafiori y DJ Will.

La presidenta de la entidad, Adela Bustelo, agradeció la participación de la ciudadanía estradense en las dos últimas ediciones y recordó que los fondos recaudados se destinan a financiar su labor durante todo el año, así como un 18% a la investigación contra el cáncer. Por su parte, el alcalde animó a los vecinos y vecinas a mostrar una vez más su lado solidario.