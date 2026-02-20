Silleda instala farolas solares para llevar luz a zonas aisladas

El Concello de Silleda ha completado la instalación de nuevas farolas solares en distintos puntos del rural para dotar, por primera vez, de iluminación pública a lugares sin acceso a la red eléctrica. La actuación se ejecutó en las parroquias de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras y Abades.

En concreto, los nuevos puntos de luz se colocaron en O Souto (Siador), Ribeirao (Negreiros), Toiriz (Silleda), Vilar y Pedrouzo (Graba), Barcia (Fiestras) y A Bouza (Abades), zonas en las que hasta ahora resultaba técnicamente inviable llevar suministro mediante sistemas convencionales. Con la intervención, el consistorio busca mejorar la seguridad y el día a día de la vecindad en entornos dispersos.

Las luminarias funcionan de forma autónoma gracias a la energía solar, por lo que no necesitan conexión a la red ni instalación de cableado. Esto permite atender puntos aislados o de difícil acceso, con un sistema que el gobierno local califica de «eficiente y sostenible».

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya el carácter «histórico» de algunas solicitudes atendidas: «Damos resposta a demandas veciñais históricas en zonas onde, polas súas características, era inviable levar a rede eléctrica convencional. As farolas solares permítennos mellorar a seguridade e a calidade de vida da veciñanza apostando, ademais, por un modelo enerxético máis sostible».

El Concello enmarca esta medida en una estrategia más amplia de mejora y modernización del alumbrado público en el municipio. Entre otras acciones, está desarrollando una revisión integral del estado de la red para reducir averías y aumentar su fiabilidad.

Desde el gobierno local señalan que, hasta ahora, una parte importante del alumbrado discurría por infraestructuras de Hidroeléctrica de Silleda, con tendidos que atravesaban fincas privadas o zonas con abundante vegetación, lo que complicaba el acceso y alargaba los tiempos de respuesta ante incidencias. Para corregir esta situación, el Concello impulsa, a través del programa ‘Silleda é Luz’, la instalación de nuevos postes y líneas situadas a pie de viario municipal, con el objetivo de contar con una red más accesible, segura e independiente.

En paralelo, el consistorio da por finalizado el proceso de sustitución de luminarias y asegura que el 100% del territorio municipal cuenta ya con tecnología led, más eficiente y con menor coste de mantenimiento. Esta transformación permitió recuperar y aprovechar los CAES (Certificados de Ahorro Energético) generados por la mejora de la eficiencia del alumbrado, convirtiendo ese ahorro en nuevas inversiones para el municipio.

32 peticiones vecinales

Con esos recursos y los ahorros obtenidos, el Concello indica que pudo atender y resolver 32 peticiones vecinales de nuevos puntos de luz, ampliando la red en distintos lugares del rural. «Estamos a reinvestir directamente en Silleda os recursos xerados pola mellora da eficiencia enerxética. A recuperación dos CAES permítenos transformar o aforro en novas infraestruturas e puntos de luz, mellorando a seguridade e a calidade de vida da veciñanza e garantindo que o avance do municipio se traduza en beneficios reais para todos os veciños e veciñas», señaló la regidora.

El Concello continúa recibiendo nuevas solicitudes de instalación, que están siendo analizadas por sus servicios técnicos para evaluar su viabilidad y seguir ampliando la red «de forma ordenada y eficiente», acorde a las necesidades del territorio.