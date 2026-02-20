Silleda acoge el cierre provincial de la Ciberliga de la Guardia Civil

La concejala de Educación y Bienestar de Silleda, Ángela Troitiño, participó este jueves en el acto de cierre de la Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio, organizada por la Guardia Civil en el IES Pintor Colmeiro. El Concello acudió invitado por la Subdelegación del Gobierno, ante la imposibilidad de asistir del subdelegado, Abel Losada, por motivos de agenda. En el certamen tomaron parte centros educativos de toda la provincia, con equipos formados preferentemente por cuatro estudiantes. Tras una fase clasificatoria que finaliza ahora, los institutos mejor situados accederán a una final de ámbito nacional.

La Liga de Retos en el Ciberespacio complementa, con un formato lúdico, las acciones formativas del Plan Director de la Guardia Civil, también en el terreno de los delitos vinculados a internet. Creada en 2019 para reforzar la cultura de la ciberseguridad mediante la formación ciudadana, la Ciberliga se estructura actualmente en tres modalidades: Amateur, Profesional y Pre-Amateur. El Concello valoró la actividad por fomentar hábitos seguros y pensamiento crítico ante riesgos digitales.