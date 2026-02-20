La Ruta de Clásicos do Cocido tendrá lugar en Lalín el 21 de marzo

La escudería O Toxo de Lalín organiza la duodécima edición de la Ruta de Clásicos do Cocido. Tendrá lugar el sábado 21 de marzo e incluye una concentración de participantes en el Campo da Feira de Lalín entre las 10.00 y las 13.00 horas, cuando comenzará un recorrido por la comarca dezana al volante de algunas de las joyas automovilísticas de Galicia. A las 14.30 horas los participantes degustarán el emblemático plato en el hotel Torre do Deza.