Reunión con las parroquias por las carrozas del Cocido

El alcalde tenía prevista ayer una reunión con las parroquias y colectivos que suelen elaborar carrozas para el desfile del día grande de la Feira do Cocido. Para Crespo es muy importante cuidar una tradición que puede comenzar a flaquear por falta de relevo generacional o quizá porque después de tantos años ya se han mostrado casi todas las propuestas etnográficas posibles. «Hai moitas horas e horas de traballo, primeiro de pensar a idea e despois de poñela a funcionar. Eu sei que nalgún caso houbera que pagar o traballo, non habería cartos que a pagaran; sería imposible, É un mundo que hai que coidar», manifestó. Ante lo que considera el elemento más importante del desfile, además de preservar la tradición, el mandatario está abierto a modificar las cuantías de los premios para que no haya tanta distancia económica entre unos y otros, con posibilidad de establecer secciones. «Temos que escoitalos para ver de facer iso máis razoable e sobre todo a xente que non se cabree polos premios», dijo.