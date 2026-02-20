Reunión con las parroquias por las carrozas del Cocido
El alcalde tenía prevista ayer una reunión con las parroquias y colectivos que suelen elaborar carrozas para el desfile del día grande de la Feira do Cocido. Para Crespo es muy importante cuidar una tradición que puede comenzar a flaquear por falta de relevo generacional o quizá porque después de tantos años ya se han mostrado casi todas las propuestas etnográficas posibles. «Hai moitas horas e horas de traballo, primeiro de pensar a idea e despois de poñela a funcionar. Eu sei que nalgún caso houbera que pagar o traballo, non habería cartos que a pagaran; sería imposible, É un mundo que hai que coidar», manifestó. Ante lo que considera el elemento más importante del desfile, además de preservar la tradición, el mandatario está abierto a modificar las cuantías de los premios para que no haya tanta distancia económica entre unos y otros, con posibilidad de establecer secciones. «Temos que escoitalos para ver de facer iso máis razoable e sobre todo a xente que non se cabree polos premios», dijo.
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
- La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
- Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
- «Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»