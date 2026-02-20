La reparación de las pistas de Lalín costará el doble que el invierno pasado

Los temporales de lluvia que se suceden desde hace meses están provocando un importante deterioro en toda la red vial y forzará a los concellos a hacer un importante esfuerzo económico para acometer reparaciones en las pistas carreteras municipales. El Concello de Lalín ultima un inventario de daños que determinará tanto la inversión como un plan de trabajo para subsanar unas deficiencias que el alcalde, José Crespo, ya estima costarán el doble que el invierno pasado.

El mandatario, en una entrevista radiofónica, pidió «paciencia» a la ciudadanía pues las obras no podrán arrancar hasta que la lluvia conceda una tregua. «Estamos traballando niso: primeiro cuantificalo e logo priorizar para ver por onde empezamos», manifestó, a la par que recordó que la red de pistas municipales asfaltadas equivale a una distancia superior a la que hay entre Lalín y Barcelona. «Son máis de 300 aldeas e temos que ir practicamente a todas e tamén no casco urbano» apuntó en relación a este asunto. Una vez más lamentó que los «problemas estructurales» que arrastra la Rolda Leste desde su construcción vayan a absorber tantos recursos. . Cando se fixo a base non é suficiente, entón habería case que levantala e facela de novo pero cunha base moi superior, pero iso non se pode facer de hoxe para mañá e que teñamos presuposto para facelo», subrayó. La alternativa: una reparación por tramos para atender los puntos más deteriorados. Al margen de las carencias estructurales, para Crespo esta ronda sufre mucho con el tráfico pesado y una vez que funciona como vial circunvalatorio que converge con otras carreteras el Concello debería obtener recursos de las administraciones titulares de estas vías; es decir, Estado, Xunta y Diputación.

Por otro lado, el regidor achacó del deplorable estado de tramos de carreteras nacionales que discurren por la comarca como las 525 y 640 al escaso mantenimiento realizado por parte del ministerio. «A rede estatal nunca na historia estivo tan mal», añadió el alcalde.