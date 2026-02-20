Programan un curso de pesca a mosca los sábados desde el 21

La Escola de Pesca a Mosca de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín organiza un curso a partir de este sábado. Se llevará a cabo los sábados entre las 16.00 y las 20.00 horas en el local del antiguo campo de tiro y se extenderá hasta el comienzo de la temporada de pesca. Como es habitual habrá sesiones sobre elaboración de moscas para la práctica de esta modalidad y prácticas en los ríos Asneiro y Arnego.