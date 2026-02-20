El mundo de Harry Potter, en el recinto ferial de A Estrada

El universo de Harry Potter cobra vida en una nueva exposición inmersiva que tendrá lugar en el pabellón número cuatro de la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada y que promete transportar a los visitantes directamente al corazón de la magia. A través de una cuidada selección de figuras coleccionables, la muestra recrea los personajes, criaturas y escenas más emblemáticas que han marcado la historia del género. Será desde hoy hasta el domingo. El viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas y el sábado 21 y el domingo 22, habrá dos funciones. La primera de 11.00 a 14.00 horas y la segunda de 17.00 a 20.00.