Luz Iglesias tomará posesión el lunes como edil socialista

La corporación de Lalín celebrará el lunes 23 el pleno ordinario de este mes, en el que la edil del PSOE Luz Iglesias Cobas tomará posesión tras la marcha de su compañero Anxo Álvarez. El orden del día establece la aprobación definitiva de la modificación de la RPT y el gobierno local presentará una moción en defensa de los autónomos. Compromiso pedirá mejoras en la PO-203 y el BNG en la Rolda Leste. Y el PSOE, un plan local de apoyo a los autónomos.