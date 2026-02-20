Lalín reunirá el viernes 27 de febrero todos sus centros en su segunda feria

La totalidad de los centros educativos del término municipal tomará parte activa en la II Feira Educativa de Lalín que en esta ocasión tendrá su epicentro de actividad en la carpa del Campo da Feira Vello el próximo viernes día 27. La cita fue presentada ayer en el consistorio con la asistencia de representantes de colegios e institutos, además del Centro de Formación e Recursos (CFR) de Pontevedra que colabora junto con la Consellería de Educación en una jornada que ya tiene fecha reservada para 2027.

La edil delegada de Educación e Cultura, Begoña Blanco, destacó la relevancia de celebrar una feria de estas características porque no solo da visibilidad a la labor diaria de todos los centros educativos lalinenses sino que acerca su actividad diaria a las familias en momentos en los que la metodología en las aulas ya no se limita desde hace tiempo a un trabajo diario con soportes educativos tradicionales. Puso el acento en el «nivel» de esta convocatoria y aseguró que ya será un espejo en el que se puedan mirar otros ayuntamientos que impulsen actividades semejantes.

Carmen Martínez, del CFR de Pontevedra, destacó el nivel mostrado por este encuentro el año pasado y manifestó que esta Feira Educativa de representa el cierto modo el lema Se é de Lalín, é bo, en alusión al empeño de todas las partes implicadas en la organización. A diferencia del año pasado, cuando esta actividad se programó a finales de curso, ahora llega bastante pronto lo que, para la comunidad educativa, supone un esfuerzo pues no cuentan con «todo o traballo recopilado», cuestión que, aseguró, no fue óbice para lograr una implicación plena del profesorado y la dirección de cada centro.

La feria se dispondrá mediante stands a lo largo de la carpa, donde también se habilitará un escenario y sendos espacios de lectura y de ocio, además de un puesto específico para el centro de recursos provincial. Cada centro expondrá una temática concreta. Así, la Escola de Educación Infantil de Donramiro mostrará su propuesta Ciencia que medra, tradición que florece. Sostibilidade e reciclaxe, aprendendo a coidar o planeta (CEIP Manuel Rivero) y Ciencia, arte e tradición: Un percorrido polo coñecemento (CEIP Xesús Golmar) son otras de las que serán exhibidas el día 27 en una carpa con actividad entre las 10.00 y las 18.00 horas. El CEIP Plurilingüe Varela Buxán de Cercio (Emigr-arte), CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe (Cando a tradición cobra vida: festas e personaxes populares de Galicia) y CEIP Xoaquín Loriga de Prado (Coida do clima, coida dos teus) son los trabajos de los demás centros junto a A aprendizaxe non ten fronteiras, del CPR Plurilingüe Scientia Lalín.

Los dos institutos del municipio también estarán presentes. Así, el IES Laxeiro llevará su proyecto Igualdade, saúde e futuro y el Ramón Aller, Ideas que cobran vida.

Por el escenario, tras la inauguración, a las 10.00 horas, habrá durante la mañana espectáculos musicales, que se retomarán a las 16.00 y a las 18.00 horas con las propuestas Places in Lalín. Actuación musical trilingüe y la presentación de una banda. Durante la mañana y la jornada vespertina en el espacio dedicado a la lectura se programarán talleres de poesía para alumnado de primaria y secundaria, teatro o de cuentacuentos en inglés.

Pedro Fernández, director del CEIP de Vilatuxe, indicó que se trata de una oportunidad para que los centros muestren su labor al tiempo que la ciudadanía pueda percibirla y apostó por la continuidad de estas jornadas. En términos semejantes se pronunció la representante del IES Aller Ulloa, Silvia Cea, quien subrayó la relevancia de que trascendiese que la actividad cotidiana de un centro va más allá de la académica y valoró la implicación de profesorado y alumnado. Asimismo, refirió la oportunidad que esta feria tiene para la «convivencia» entre todos los centros y sus escolares.

Para Paz Pérez esta iniciativa permitirá, entre otras cuestiones, visibilizar las buenas prácticas educativas que van más lejos de los formatos encorsetados tradicionales. La teniente de alcalde dijo que en esta feria tienen cabida desde escuelas unitarias ejemplares como la de Donramiro hasta los centros de infantil y primaria o los institutos.