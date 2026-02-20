A Estrada recibe la cesión de siete fincas en Codeseda

El Concello de A Estrada acogió ayer una reunión de la junta local de la Zona de Concentración Parcelaria de Codeseda, una sesión que presidió el jefe provincial de Medio Rural, Antonio Crespo, y en la que estuvo sobre la mesa el informe relativo a la cesión de masas comunes en favor de la administración local.

La concejala de Urbanismo, Amalia Goldar, asumió la representación del Concello en esta sesión. Según informó al término, se resolvió por unanimidad atender la petición formulada por el Concello para que le fuesen cedidos siete predios en esta zona de concentración con distintas finalidades. En concreto, el Concello de A Estrada solicitó, entre los años 2019 y 2025, la cesión de una serie de fincas pertenecientes a la masa común del acuerdo de la zona de concentración parcelaria de Codeseda. Los técnicos explicaron sobre la planimetría la situación de estos terrenos y los usos previstos, con el objetivo de valorar su adecuación a los fines solicitados.

Tras el acuerdo unánime, estos terrenos pasarán a ser de titularidad municipal. Uno de los predios se destinará a usos religiosos, concretamente en el entorno de la capilla de A Grela. Otro se empleará para la construcción de una zona verde de uso recreativo y un tercer predio será destinado a la instalación de depósitos de abastecimiento de agua y a la rehabilitación de un molino existente.

Del mismo modo, otras tres pequeñas fincas de esta masa común serán habilitadas como zona de carga y descarga de madera, mientras que el último de los terrenos solicitados servirá para el mantenimiento y conservación de la ETAP de Codeseda.

Noticias relacionadas

«Son zonas que quedarían un poco en manos de nadie y tiene sentido que el Concello pida destinarlas a estos fines, lo que también lo obliga a su correcto mantenimiento», apuntó la concejala.