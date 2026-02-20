Encontro con Berta Dávila no Aller Ulloa

A biblioteca do IES Aller Ulloa, de Lalín, acollerá o martes 24 de febreiro, ás 13.00 horas, un encontro coa escritora Berta Dávila, dirixido ao alumnado dos clubs de lectura. A actividade xirará arredor das obras lidas polos participantes: ‘O concurso dos mellores inventos (e outros incribles acontecementos)’, ‘Un elefante na sala de estar’ e ‘Os seres queridos’, e permitirá compartir impresións e dialogar coa autora sobre a súa escrita e as súas personaxes.