Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Subvenciones provinciales

La Diputación presenta en Rodeiro las ayudas de acción comunitaria

Podrán pedirse hasta el 1 de abril por comunidades de aguas y asociaciones

Luis López y la concejala Cati Somoza, durante la reunión.

Luis López y la concejala Cati Somoza, durante la reunión.

redacción

Rodeiro

Rodeiro acogió la presentación de las ayudas provinciales de Acción Comunitaria para 2026, destinadas a comunidades de aguas y al tejido asociativo. El presidente de la entidad, Luis López Diéguez, detalló las líneas Aqua, Novaqua y Provincia Comunitaria, que podrán solicitarse hasta el 1 de abril y que movilizan 3,2 millones de euros, un 20% más que en 2025.

Aqua y Novaqua reúnen más de 1,8 millones para mejorar la calidad del agua y avanzar en la regularización de traídas. Novaqua cuenta con 360.000 euros para legalizar y renovar captaciones, con ayudas de hasta 6.000 euros para cubrir proyectos, analíticas, topografía y trámites. Aqua, con cerca de 1,5 millones, financiará hasta 10.000 euros por entidad para contadores, canalizaciones o redes, además de actuaciones vinculadas a digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.

Noticias relacionadas

Provincia Comunitaria, con alrededor de 1,5 millones y un máximo de 10.000 euros, respalda a asociaciones vecinales y de mujeres rurales para obras, equipamiento, tasas y limpieza de terrenos. En Rodeiro, la Asociación de Mulleres Rurais Virxe do Faro y la Asociación de Veciños, Cultural e Deportiva San Xoán de Camba recibieron 16.000 euros para equipamientos en sus locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
  3. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  4. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  5. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
  6. La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
  7. Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
  8. «Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

Lalín y A Estrada registran una decena de estafas a través de Internet al mes

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

«Hai moita desinformación, malia que é algo que todas as mulleres pasamos»

Reunión con las parroquias por las carrozas del Cocido

La Ruta de Clásicos do Cocido tendrá lugar en Lalín el 21 de marzo

La reparación de las pistas de Lalín costará el doble que el invierno pasado

Silleda acoge el cierre provincial de la Ciberliga de la Guardia Civil

Ángel Utrera expone sus fotografías en el Café de Mili de Lalín

Tracking Pixel Contents