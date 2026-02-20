La Diputación presenta en Rodeiro las ayudas de acción comunitaria

Rodeiro acogió la presentación de las ayudas provinciales de Acción Comunitaria para 2026, destinadas a comunidades de aguas y al tejido asociativo. El presidente de la entidad, Luis López Diéguez, detalló las líneas Aqua, Novaqua y Provincia Comunitaria, que podrán solicitarse hasta el 1 de abril y que movilizan 3,2 millones de euros, un 20% más que en 2025.

Aqua y Novaqua reúnen más de 1,8 millones para mejorar la calidad del agua y avanzar en la regularización de traídas. Novaqua cuenta con 360.000 euros para legalizar y renovar captaciones, con ayudas de hasta 6.000 euros para cubrir proyectos, analíticas, topografía y trámites. Aqua, con cerca de 1,5 millones, financiará hasta 10.000 euros por entidad para contadores, canalizaciones o redes, además de actuaciones vinculadas a digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.

Provincia Comunitaria, con alrededor de 1,5 millones y un máximo de 10.000 euros, respalda a asociaciones vecinales y de mujeres rurales para obras, equipamiento, tasas y limpieza de terrenos. En Rodeiro, la Asociación de Mulleres Rurais Virxe do Faro y la Asociación de Veciños, Cultural e Deportiva San Xoán de Camba recibieron 16.000 euros para equipamientos en sus locales.