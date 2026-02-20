Un conductor, evacuado en helicópter tras salirse de la vía en A Estrada

Un conductor tuvo que ser evacuado en helicóptero este mediodía después de que el vehículo que conducía se saliera de la calzada en el municipio de A Estrada. El accidente se produjo poco después de las doce del mediodía en la carretera EP-7016, a su paso por la parroquia de Guimarei.

Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 Galicia al observar un turismo fuera de la vía y comprobar que su conductor presentaba dificultades para respirar. De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron hasta el lugar una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Aunque el herido se encontraba liberado y accesible en el momento de la llegada de los equipos de intervención, precisó asistencia sanitaria en el punto y posterior traslado urgente por vía aérea debido a su estado.

En el operativo participaron también efectivos del GES de A Estrada, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y colaborar en las tareas de asistencia.