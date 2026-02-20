Un conductor, evacuado en helicópter tras salirse de la vía en A Estrada
Redacción
Un conductor tuvo que ser evacuado en helicóptero este mediodía después de que el vehículo que conducía se saliera de la calzada en el municipio de A Estrada. El accidente se produjo poco después de las doce del mediodía en la carretera EP-7016, a su paso por la parroquia de Guimarei.
Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 Galicia al observar un turismo fuera de la vía y comprobar que su conductor presentaba dificultades para respirar. De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron hasta el lugar una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.
Aunque el herido se encontraba liberado y accesible en el momento de la llegada de los equipos de intervención, precisó asistencia sanitaria en el punto y posterior traslado urgente por vía aérea debido a su estado.
En el operativo participaron también efectivos del GES de A Estrada, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y colaborar en las tareas de asistencia.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»