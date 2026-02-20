Una colisión entre varios vehículos se salda con un herido en A Estrada

Un accidente de tráfico registrado en la noche de este martes en la N-640, a la altura del punto kilométrico 200, en la parroquia de Callobre, en el municipio de A Estrada, se saldó con al menos una persona trasladada al hospital.

El 112 recibió el aviso en torno a las 20.00 horas, cuando un particular alertó de una colisión en la que podrían estar implicados dos o tres vehículos. Hasta el lugar se desplazó el 061, así como efectivos del GES de A Estrada y de la Guardia Civil de Tráfico.

Noticias relacionadas

Según la información disponible, una persona fue evacuada al Hospital Clínico para recibir atención médica. Por el momento no han trascendido más datos sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.