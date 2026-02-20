Aniversario de Laxeiro y Rosalía en el Museo

El Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín celebrará el lunes 23 el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro y del pintor Laxeiro. Así, a lo largo de esa jornada todas las personas que se acerquen a la instalación municipal serán obsequiadas con un pequeño detalle conmemorativo de los aniversarios de estos dos gallegos ilustres.