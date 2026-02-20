Ángel Utrera expone sus fotografías en el Café de Mili de Lalín
El Café de Mili de Lalín acogerá desde el próximo martes 24 de febrero una exposición fotográfica del colaborador de FARO, Ángel Luis Utrera Baza. Bajo el epígrafe de «Miradas», Utrera muestra algunas de sus instantáneas más emblemáticas con el ser humano en todas sus etapas de la vida como principal y gran protagonista.
