Dos de cada tres demandantes de las comarcas quiere trabajar en servicios

El sector servicios es, con diferencia, la principal referencia laboral de los demandantes de empleo registrados en las comarcas. En conjunto, los ocho concellos que conforman Deza y Tabeirós-Montes suman 3.948 personas inscritas, de las que 2.679 se encuadran en servicios (67,9%). A mucha distancia aparecen industria (467; 11,8%), agricultura (252; 6,4%) y construcción (206; 5,2%). Además, 328 figuran como sin empleo anterior (8,3%). Así consta en el informe elaborado, correspondiente al arranque del presente año, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo (SEPE).

El retrato demográfico confirma un mercado laboral con fuerte componente sénior: los mayores de 45 años suman 2.400 personas (60,8%), frente a 1.283 entre 25 y 45 (32,5%) y 256 menores de 25 (6,5%). En el desglose por sexo, las mujeres son mayoría con 2.318 (58,7%) frente a 1.621 hombres (41,1%). En términos territoriales, la hegemonía de servicios es generalizada (desde el 58,1% en Dozón hasta el 73,4% en A Estrada). La industria gana más presencia relativa en Forcarei (16,1%) y Lalín (14,8%), la agricultura destaca en Dozón (20,9%) y Agolada (12,8%), y la construcción alcanza su mayor peso en Agolada (10,1%) y Forcarei (9,5%).

Lalín concentra 1.349 demandantes y dibuja un perfil donde servicios marca el paso con 853 personas (63,2%), seguido de una industria con peso notable (200). La agricultura reúne 73 y la construcción 65, mientras 158 figuran como sin empleo anterior. En el plano demográfico, la demanda de empleo es mayoritariamente femenina (61,%) frente a los hombres (39,0%) . Por edades, predomina el tramo de 45 años o más (58,9%).

En A Estrada, el mayor volumen del conjunto (1.471), la preferencia sectorial se inclina todavía más hacia servicios, que agrupa 1.080 demandantes (73,4%). Muy por detrás quedan industria (134), construcción (82) y agricultura (76), con 99 personas sin empleo anterior [que no trabajaron en su vida]. También aquí las mujeres son mayoría (59%) y el mercado aparece envejecido: 925 demandantes tienen al menos 45 años

Silleda suma 474 demandantes y vuelve a situar a servicios como columna vertebral con 334 (70,5%). La industria aporta 50, por delante de una agricultura con cierta presencia (39), mientras la construcción queda en 18 y 33 personas constan sin empleo anterior. En cuanto a género, las mujeres representan el (60,8%). Por edades, el grueso se sitúa en mayores de 45 años .

En Vila de Cruces hay 239 demandantes. Servicios lidera con 159 (66,5%), pero la industria mantiene un segundo puesto relevante (31), por delante de agricultura (18) y construcción (14). El grupo sin empleo anterior alcanza 17 (7,1%). La distribución por sexo es algo más equilibrada que en otros concellos: 132 mujeres y 107 hombres. Por edad, predominan los que tienen 45 o más años, pues son el 59,4 por ciento.

Forcarei, con 168 inscritos, se desmarca por el protagonismo relativo de la industria, que asciende a 27, el porcentaje más alto del conjunto. Aun así, servicios sigue en cabeza con 104. La construcción también gana terreno (16), mientras la agricultura queda en 9, y 12 personas figuran sin empleo anterior. Es además uno de los municipios con mayor equilibrio de género: 87 hombres y 81 mujeres. Sobresale el peso sénior pues casi el 64% están en el tramo de más edad.

En Rodeiro se contabilizan 95 demandantes y el patrón sectorial se reparte con más matices: servicios agrupa 60 (63,2%), mientras industria y agricultura empatan con 14 personas . Construcción y sin empleo anterior aparecen con cifras inferiores a cinco. En el perfil demográfico, el reparto por sexo es casi paritario (49 mujeres 46 varones) y destaca el mayor peso relativo de jóvenes del conjunto: nueve son menores de 25 años, pero el 57% cuentan con 45 o más

Agolada reúne 109 inscritos y es uno de los concellos donde servicios cede algo de terreno, aunque continúa al frente con el58,7%. Detrás aparece una agricultura significativa (14) y un doble empate de industria y construcción (11 cada una), además de nueve personas sin empleo anterior. Por edades, firma el perfil más envejecido: 73 demandantes tienen al menos 45 años.

Por último, Dozón contabiliza 43 demandantes y se caracteriza por el mayor peso de la agricultura en términos relativos: 9 personas (20,9%). Aun así, servicios sigue siendo el primer sector con 25 registros. Industria, construcción y sin empleo anterior figuran con cifras inferiores a cinco. El reparto por sexo es muy ajustado, con 22 hombres y 21 mujeres. En lo que respecta a las edades, dominan los que cuentam con 45 o más años y en este segmento se incluye casi el 56 por ciento del total. Además, solo constan dos menores de 25 en este registro ministerial.

Emprendimiento en Lalín

El conselleiro de Emprego, José González, mantuvo un encuentro con el alcalde de Lalín, José Crespo, con quien abordó las vías de colaboración entre la Xunta y el Concello con motivo de impulsar el emprendimiento y la empleabilidad en el municipio y potenciar su sector comercial. En la reunión, con presencia del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, se abordaron ayudas recientemente convocadas de apoyo a autónomos o las de centros comerciales abiertos, de las que se pueden beneficiar negocios y entidades de localidades como Lalín.

Asimismo, se trataron aportaciones autonómicas que ha recibido el ayuntamiento como ayudas a la contratación, de formación para incrementar las oportunidades laborales a través de herramientas como los talleres o los programas integrados de empleo (PIE) o a favor del comercio local. Se puso en valor a colaboración en el marco de las Aldeas de Nadal, materializada en la dinamización y puesta en valor de los Escaparates Máxicos, en un concurso de escaparates y en un curso formativo.

