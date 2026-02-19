El Teatro Principal se rinde a «El Brujo», Carlos Blanco y varios artista locales

El Concello de A Estrada despliega a partir de la semana que viene una de las programaciones culturales «máis completas e de maior calidade dos últimos anos», en palabras de la edil de Cultura, Lucía Seoane, encargada de presentar el cartel, obra de Rosa de Cabanas. Este se extenderá desde finales de febrero hasta la celebración de la Festa do Salmón, cuando la actividad festiva y cultural se trasladará a las calles con la llegada del buen tiempo. El programa reúne un total de 21 actuaciones que abarcan teatro, monólogos cómicos, música, magia o circo, dirigidos a públicos de todas las edades, que se desarrollarán todos ellos en el Teatro Principal estradense.

La programación arrancará el viernes 28 de febrero, con el Concierto de Solistas de la Banda Municipal da Estrada, a las 20.00 horas. El 6 de marzo llegará Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, una producción que acumula 17 candidaturas a los Premios María Casares 2026, uno de los espectáculos gallegos más reconocidos del pasado año, junto con Iribarne, de ButacaZero. La compañía fue galardonada con nueve premios María Casares, y cerrará el 8 mayo la programación teatral.

El sábado 7 de marzo será el turno de Bengala Teatro Físico, compañía que dirige la estradense Andrea González, con su obra Alicia Wants to, a las 20.00 horas. La siguiente semana, el jueves 12, a la misma hora, Franciso Castro dará una charla recital. Dos días más tarde, el sábado 14, será el momento de otro gran evento musical, con la llegada del Festival Música no Camiño, organizado por Os Lóstregos, cuyo primer pase comenzará a las 17.30 horas, y el segundo 3 horas después.

El sábado 21, a las 12.30 horas, los más pequeños tienen una cita con la compañía estradense Malasombra Teatro, que interpreta Dedín, Dedín, Dedal, su nueva apuesta para todos los públicos. La semana siguiente, el viernes 27 y el sábado 28, ambas a las 20.30 horas, uno de los mejores magos del panorama gallego, el artista Cayetano Lledó presentará Un Show Incríbel; y Pedro Pastor dará un concierto junto a su banda, Los Locos Descalzos, para presentar su último disco.

Ya en abril, continúa el cartel teatral,que comienza con nada menos que la presencia de Rafael Álvarez, «El Brujo», el viernes 10 a las 20.30 horas, que llevará al Teatro Principal su versión de El Lazarillo de Tormes. «Contar cunha figura histórica do teatro español é un luxo para a nosa vila», destacó Lucía Seoane. Al día siguiente, el pianista local Javier Otero dará un concierto muy especial a las 20.00 horas, donde fusionará música clásica y electrónica. Ese domingo, día 12, la música continuará llenando el teatro, con el concierto del Coro del Obradoiro de Carlos Barruso, el Coro da Rá y Cantaparanoia, que estarán a partir de las 19.00 horas. El domingo siguiente, a la misma hora que sus compañeros, le tocará a la Big Band Carlos Barruso, que estará dirigida por David Berger.

El humor tendrá también un peso destacado, con dos actuaciones. La primera será el viernes 24 de abril, a las 20.30 horas, con A Penúltima, el nuevo espectáculo de Carlos Blanco, uno de los monologuistas gallegos más consolidados. Días después, el jueves 30, a las 21.00 horas, será el turno del showman Miguel Miguel con Acojonado, una propuesta de «stand comedy» para la que ya se vendieron la mitad del patio de butacas, y con el que cerrarán el mes. Por el medio de estas actuaciones, no faltará un espacio relevante para el público infantil y familiar, en el que figura Teatro de Papel, de la compañía catalana Rauxá Cía, que será a las 12.30 horas del sábado 25 de abril. Por la tarde, la Banda Municipal da Estrada repite, e interpretará su espectáculo A Estrada: Luz e son.

El profesor Bromera, de la también agrupación catalana Cía MelaBuffa, abrirá el día 2 de mayo a las 12.30 horas las actuaciones, con este show infantil. Por la tarde, más teatro familiar con O Bosque Animado, de Darlle Bolo, a las 20.00 horas. El sábado siguiente, día 9, vuelve la música con el grupo De Vacas, que estará en concierto a partir de las 20.30 horas, para presentar su nuevo trabajo discográfico y su nueva gira, a los que acompañará el Coro da Rá. Cerrará la programación Vero Rilo, con su espectáculo de narración oral y música As mil e unha, donde estará acompañada por el músico Luis Iglesias.

A estos 21 eventos habrá que sumarle el programa de la Festa do Salmón, las actividades de las Letras Galegas y una nueva edición del ciclo «Un Cómico na Aldea», que será presentado a lo largo de las próximas semanas. «Traballamos para ofrecer unha programación diversa, con artistas locais e foráneos, e con propostas pensadas tanto para público familiar como adulto», indicó Seoane, que insistió en que el objetivo es consolidar una oferta cultural estable y ambiciosa. «Queremos que A Estrada siga sendo referente cultural na comarca e que o público responda», concluyó. La información relativa a los precios está disponible en la aplicación del Concello.