Susto en Ponte Vilariño por el vuelco de un coche con un bebé

Un aparatoso accidente de tráfico movilizó en la mañana de este jueves a los servicios de emergencia en el municipio de Agolada. Un turismo, en el que viajaban dos mujeres y un bebé, se salió de la vía y acabó volcando cuando circulaba por la carretera N-640.

El siniestro se produjo poco después de las 10:00 horas a la altura del punto kilométrico 153, en las inmediaciones de Ponte Vilariño. Por causas que se desconocen, el vehículo perdió el control, saliéndose de la calzada y quedando volcado sobre la vía.

A pesar de lo aparatoso del vuelco, desde el 112 confirman que sólo una de las ocupantes presentaba heridas de carácter leve. No obstante, y por precaución dada la presencia del menor, los tres integrantes del vehículo fueron trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos.

Noticias relacionadas

Tras recibir la alerta, el centro de atención a las emergencias 112 Galicia activó de inmediato un operativo en el que participaron los Bombeiros do Deza, el GES de Lalín, efectivos de Protección Civil y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y realizar el atestado.