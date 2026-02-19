Susto en Ponte Vilariño por el vuelco de un coche con un bebé
La criatura viajaba acompañada de dos mujeres
Un aparatoso accidente de tráfico movilizó en la mañana de este jueves a los servicios de emergencia en el municipio de Agolada. Un turismo, en el que viajaban dos mujeres y un bebé, se salió de la vía y acabó volcando cuando circulaba por la carretera N-640.
El siniestro se produjo poco después de las 10:00 horas a la altura del punto kilométrico 153, en las inmediaciones de Ponte Vilariño. Por causas que se desconocen, el vehículo perdió el control, saliéndose de la calzada y quedando volcado sobre la vía.
A pesar de lo aparatoso del vuelco, desde el 112 confirman que sólo una de las ocupantes presentaba heridas de carácter leve. No obstante, y por precaución dada la presencia del menor, los tres integrantes del vehículo fueron trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos.
Tras recibir la alerta, el centro de atención a las emergencias 112 Galicia activó de inmediato un operativo en el que participaron los Bombeiros do Deza, el GES de Lalín, efectivos de Protección Civil y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y realizar el atestado.
