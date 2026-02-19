Susana Tato urge la limpieza y protección del Monte de Coteimil

El Bloque de Agolada registró una moción que defenderá en el próximo pleno ordinario y en la que urge al Concello una actuación inmediata «ante a grave situación de deterioro ambiental que sofre o Monte de Coteimil». Su portavoz, Susana Tato, apunta que pese a la prohibición de depositar escombros en esta cumbre, los vertidos «evidencian a falta de eficacia das medidas actuais de prevención e control», y recuerda que a solo 300 metros funciona el punto limpio para tratar buena parte de los residuos que aparecen en el coto, como colchones y electrodomésticos.

El partido reclama al gobierno local de PAyJ que limpie la zona y restaure el contorno, para reforzar la vigilancia mediante una presencia mayor de personal municipal. También considera necesario que se mejore la señalización (en algunas ocasiones, se descargaron los residuos de forma que quedaron tapadas las señales) y se incorpore información sobre las multas por depósito de basura en este enclave. Hacen falta además campañas de concienciación ciudadana, la promoción del uso del punto limpio en el polígono industrial de Merlín y la solicitud de colaboración de la Xunta para costear actuaciones de limpieza y control. Por último, el BNG reclama al ejecutivo que encabeza Óscar Val que informe de forma periódica al pleno sobre todas estas medidas.