Soutelo ya tiene menú para su boda del año

Los bares de Soutelo de Montes ya están preparando su menú de carnaval para la boda del año, que se celebra este sábado, entre Estrella del Carmen da Bandeira y Alex Gruswhiski do Trinque. El casamiento, organizado por O Can de San Roque, se celebrará a las 18.30 horas en la Praza dos Gaiteiros, y a las 19.00 horas dará comienzo el pasacalles nupcial. Más tarde, de 20.30 a 22.30 horas, empezará la desgustación de tapas por los bares de la zona, que serán O’Lagar, Pan de Soutelo Kalis, Taberna Os Carteiros, Don Carlos y Pan de Soutelo, por 4 euros cada consumición para los socios, y 5 los no socios. Habrá callos, lacón con grelos, cacheira, calzonne y algunas sorpresas más. La música corre a cargo de Os D’Aquí, y los tickets pueden adquirirse en la farmacia de Soutelo o la mercería Anna.