Carnaval
Soutelo ya tiene menú para su boda del año
Redacción
Los bares de Soutelo de Montes ya están preparando su menú de carnaval para la boda del año, que se celebra este sábado, entre Estrella del Carmen da Bandeira y Alex Gruswhiski do Trinque. El casamiento, organizado por O Can de San Roque, se celebrará a las 18.30 horas en la Praza dos Gaiteiros, y a las 19.00 horas dará comienzo el pasacalles nupcial. Más tarde, de 20.30 a 22.30 horas, empezará la desgustación de tapas por los bares de la zona, que serán O’Lagar, Pan de Soutelo Kalis, Taberna Os Carteiros, Don Carlos y Pan de Soutelo, por 4 euros cada consumición para los socios, y 5 los no socios. Habrá callos, lacón con grelos, cacheira, calzonne y algunas sorpresas más. La música corre a cargo de Os D’Aquí, y los tickets pueden adquirirse en la farmacia de Soutelo o la mercería Anna.
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
- La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
- La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
- La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
- Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío