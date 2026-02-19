Silleda analiza si los temporales afectaron al agua de las fuentes

El Concello de Silleda inició esta semana una analítica de las fuentes públicas para comprobar si el agua es apta para el consumo humano tras las borrascas de las últimas semanas.

Las intensas precipitaciones y desbordamientos provocaron que muchas de las fuentes brotasen de nuevo o incrementaron su volumen, por lo que desde el gobierno municipal socialista se considera necesario adelantar las revisiones periódicas que se realizan anualmente para garantizar la salubridad del agua. Operarios municipales del servicio de agua ya comenzaron con la recogida de muestras en varias fuentes, para su analítica correspondiente. Esta medida permitirá verificar que el agua cumple con todos los parámetros sanitarios establecidos y asegurar que su consumo es seguro.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, explica que «tralos episodios de choivas intensas das últimas semanas queremos actuar con prudencia. Ainda que estas revisións se efectúan de maneira periódica, decidimos adiantalas debido ás condicións meteorolóxicas, priorizando sempre a saúde pública e a tranquilidade da veciñanza», dado que los desbordamientos pueden alterar las condiciones naturales de las captaciones, sobre todo en las fuentes tradicionales. Una vez que estén disponibles estos resultados, se informará a los vecinos y vecinas en caso de que se detecte alguna incidencia.

Por otra parte, el Concello está realizando un inventario de las vías municipales que registraron daños debido a las precipitaciones del tren de borrascas. La intención es remitir un informe con el que poder optar a la convocatoria del Gobierno estatal con ayudas a la reparación. Además, desde hace semanas el equipo de Obras e Servizos trabaja en varios puntos afectados por anegaciones.