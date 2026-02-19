Seguridad Vial
El semáforo discordante
Una orden y la contraria. Así funciona un semáforo del centro urbano de Silleda que ilumina al mismo tiempo las señales rojo y verde. El Concello, alertado por un vecino, se ha puesto a solventar esta singular avería
alfonso loño
La seguridad vial es una materia con la que los ciudadanos comienzan a familiarizarse a edades tempranas y ya en la escuela los pequeños son instruidos sobre la forma correcta de cruzar la calle para prevenir incidentes. En casos las rotondas y en otros distintos modelos de regulación del flujo del tráfico están dejando en un segundo plano a los semáforos que no solo gestionan el tránsito de vehículos, sino también el de los peatones.
Las icónicas y prácticamente universales figuras de una persona que con el fondo rojo iluminado en esta señalización vertical advierte al peatón de que no debe cruzar la calle y la verde que lo invita a cruzar con precaución operan en la calle que atraviesa el núcleo urbano de Silleda. En plena N-525, en la intersección de rúa Trasdeza con María Colmeiro y Venezuela, un semáforo que no funciona correctamente alertó a numerosos vecinos. Las siluetas humanas de pare y espere funcionan a la vez en el momento que se pone en color verde, es decir, la peligrosidad es menor que si fuese al revés, cuando los peatones deben detenerse en la acera por el paso de vehículos.
