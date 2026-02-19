Rodeiro elude la subida del salario a la plantilla del SAF

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Rodeiro está municipalizado, de modo que sus 16 trabajadoras deben acogerse a las mismas normas y derechos que el resto del personal municipal. Sin embargo, el Concello no aplica del todo la actualización salarial que decretó el gobierno estatal en diciembre y por el que las nóminas del personal de administración pública deberían aumentar un 2,5% en 2025 y y un 1,5% en este 2026. Sí aumenta el sueldo del personal municipal ese 4%, pero en el caso de las trabajadoras del SAF «sobe solo no apartado de antigüidade, non no salario base nin no plus de transporte», explica el secretario de Comunicación del sindicato Comisións Obreiras, José Luis Pedrosa.

La explicación que ofreció al sindicato el propio alcalde, José Luis Camiñas es que al SAF no puede aplicársele ese incremento del 4% porque entonces la plantilla «podería ganar máis que traballadores de categoría superior». Para Comisións Obreiras, esta discriminación no puede justificarse, porque si se aplicase dicho aumento, la plantilla del SAF «só estaría 11 euros por riba do Salario Mínimo Interprofesional de 2026». Pedrosa recuerda que en 2024 las nóminas de estas trabajadoras estaban en 1.156,68 euros al mes, con 14 pagas, y en 2025 al aplicarse el SMI pasó a los 1.184. «Aos traballadores homes do Concello coa mesma categoría profesional non se lles aplica como referencia o Salario Mínimo Interprofesional», recuerda Pedrosa. Así, al no disfrutar de ese aumento de 2025 por estar sometidas al SMI, el plantel del Servizo de Axuda no Fogar no recibirá los atrasos de 2025, cifrados en 446 euros.

Coche de sustitución

A Comisións tampoco le sirve que el regidor recalque que el plus de transporte cotiza (como todos los conceptos retributivos, salvo las dietas) y que ello se verá reflejado en las pensiones de las trabajadoras. Son 106 euros al mes y cubre los desplazamientos desde el Concello a los distintos domicilios que atienden. En otros convenios, como el del metal de la provincia de Pontevedra, el plus es de 119 euros «pero cobre o traslado desde o domicilio ao centro de traballo, non polo desprazamento dos seus traballos». La única ventaja que tiene ese plus de transporte es que si la trabajadora está de baja laboral, va a seguir cobrándolo.

La plantilla del SAF de Rodeiro, además, está desde octubre de 2024 a la espera de que el gobierno bipartito responda a su propuesta de una compensación económica mensual que sirva para costear daños en los vehículos de las trabajadoras por el mal estado de las pistas, así como un contrato de alquiler de coches para emplearlos en horario laboral en caso de avería en los turismos propios.

Pedrosa solicitó hace un par de semanas un encuentro con Camiñas. Insta al gobierno de PSOE y Unidade a que actualice los presupuestos, ya que el Concello está funcionando con las cuentas de 2022, tras diversas modificaciones. «Fai anos que non se aproba un orzamento, e isto impide o dereito á negociación colectiva». Comisións alegó a la modificación de crédito de noviembre de 2025, reclamando esa mesa de negociación, y retiró el recurso tras prometer Camiñas que habría una Relación de Postos de Traballo (RPT) en este mes de febrero, y que a partir de ella podrían negociarse condiciones de trabajo y de salario.