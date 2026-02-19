Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

Artes Plásticas

Grisalla: punto de encontro de artistas con linguaxes diversas

Inaugúrase o 28 e nela participan Cajete, Dalia Ponte, Lorem, Lorente, Priegue, Violeta Arisha e mailo silledense José Antonio Fondevila

A exposición colectiva denominada Converxencias, na que toman parte os artistas do grupo Grisalla e comisariada por José Antonio Fondevila, inaugurarase o sábado 28 de febreiro a partir das 18.30 horas no Pazo de Liñares. Esta mostra enmarcada no programa municipal Lalín con Arte poderase visitar ata o 20 de marzo.

Os artistas participantes en Converxencias son: Cajete (Jacinto), Dalia Ponte, Lorem (Ángel Lorenzo), Lorente (Francisco), Priegue (Remedios), Violeta Arisha ademais do silledense José Antonio Fondevila.

Cajete (Jacinto): a súa pintura nace dunha fonda conexión coa paisaxe e a arquitectura galega. Nos seus cadros hai silencio, equilibrio e unha calma que invita a mirar sen présa.

Dalia Ponte: traballa a abstracción desde a forza da cor e da materia, creando composicións cheas de movemento. A súa pintura é vital, luminosa e profundamente expresiva.

Lorem (Ángel Lorenzo): artista perfeccionista que busca o equilibrio entre emoción e razón a través da cor. A súa pintura, de linguaxe abstracta, combina xeometrías, expresividade e harmonía.

Lorente (Francisco): a través da figuración intensa e directa, constrúe escenas de forte contido expresivo. As súas obras falan da condición humana con trazos libres e cores rotundas.

Priegue (Remedios): na acuarela atopa o medio perfecto para expresar a beleza serena da paisaxe galega. Os seus cadros transmiten harmonía, frescura e un profundo sentimento de paz.

Violeta Arisha: pintora libre e inquieta, experimenta con técnicas e con texturas sen poñerse límites. A súa obra móvese entre a abstracción e o postimpresionismo, sempre cunha forte carga expresiva.

Fondevila: pintor e escultor de mirada interior, explora a relación entre a luz e a sombra. A súa obra transmite reflexión, sensibilidade e unha intensa carga emocional.

Converxencias preséntase así como unha oportunidade para achegarse á diversidade creativa do grupo Grisalla e gozar dunha mostra que celebra o diálogo, a experimentación e a forza da arte contemporánea.

A programación de Lalín con Arte terá continuidade o vindeiro 3 de abril, neste caso no Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa. A protagonista da exposición será Tareixa Taboada. A súa proposta, Zeit, poderá ser visitada ata o 15 de xuño. Do 19 de xuño e ata o 17 de agosto será a quenda de Ramiro Cimadevila. Baixo o título Os camiños, esta exposición permanecerá no edificio municipal ata deixar paso, desde o 21 de agosto, á colectiva da Algarabía.

Noticias relacionadas

O grupo Grisalla nace como punto de encontro entre artistas con traxectorias, técnicas e linguaxes moi diversas, unidos pola necesidade de compartir, dialogar e crear desde o respecto á singularidade de cada obra. A idea da grisalla, entendida como o primeiro xesto pictórico, o xerme da creación, convértese nun símbolo común: ese momento inicial no que a idea comeza a tomar forma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents