La Fundación sacan 16 plazas de personal

La Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada ha publicado una convocatoria para cubrir 16 plazas de personal laboral temporal con motivo de la Feira de Oportunidades do Comercio y el Salón Vehículo Ocasión, entre ellas azafatas y axuliares de mantenimiento.

