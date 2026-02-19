Fiesta de Carnaval en el Centro dos Maiores de Silleda

El Centro Social dos Maiores de Silleda acogió ayer una animada fiesta de Carnaval en la que tomaron parte numerosos vecinos del municipio. No faltaron los disfraces más divertidos en una jornada organizada por el ayuntamiento que contó con la presencia de Suso de Melide para animar con su música a los mayores a salir a la improvisada pista de baile.