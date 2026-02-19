La escuela de rock estradense trae dos baterías de leyenda

En A Estrada, la batería será la gran protagonista este sábado 21 a las 19.30 horas en el Teatro Principal con la segunda edición del Drumfest, una iniciativa impulsada por Alex Pereiras, director de la escuela estradense Musikenos. Además, la propuesta de este año da un paso más al incorporar una clase magistral con dos nombres de peso en la historia del rock nacional, con la presencia de Jesús García, batería de Platero y Tú; y Alber Fuentes, miembro de la banda de Extremoduro y del proyecto en solitario de Robe Iniesta.

Lo que comenzó como una actividad complementaria para motivar al alumnado se terminó consolidando como una cita anual con vocación formativa. «Al final estamos siempre inventando algo que sea productivo para el aprendizaje, y aparte de tener el concierto del Salmón Rock, queríamos darles más oportunidades para ir al teatro a tocar batería», explica Pereiras. La idea surgió de la necesidad de «ofrecer a los estudiantes metas atractivas, escenarios reales y experiencias que fueran más allá de la clase semanal. Tienes que darles objetivos, cosas que les motiven», resume.

El año pasado nació el Drumfest como una oportunidad para que el alumnado pudiera subirse al escenario del teatro y tocar en directo. En esta segunda edición, el proyecto se amplía con un curso intensivo de batería que se desarrollará a lo largo de toda la jornada y que culminará en el concierto. El repertorio elegido no es casual: temas de Platero y Tú, Extremoduro y Robe que los propios invitados ayudaron a popularizar, escogidos por cada estudiante.

«¿Quién te puede explicar mejor un tema de Platero y tú que quien lo hizo?», señala Pereiras. De ahí la decisión de unir en un mismo día la parte pedagógica y la parte escénica. Durante la mañana y la tarde, la masterclass abordará cuestiones técnicas, como ejercicios, afinación, recursos de estudio, pero también aspectos menos visibles del oficio, como «la grabación en estudio, el sonido en gira o la construcción de un estilo propio. En resumen, todo lo que conlleva ser músico, centrado en la batería», subraya.

La jornada concluirá con el concierto del Drumfest, que tiene entrada gratis, en el que los baterías invitados no se limitarán a observar. «Ellos tocarán con nosotros. Se mezclarán con los alumnos, y podremos contrastar dos épocas y dos formas de entender el instrumento, como son la batería de hace 35 años de Jesús García de Platero, con la de las grandes producciones actuales. Ahíse verá cómo funcionan bandas tan ensambladas y con un engranaje tan potente, y se podrá compararlas con las de hace tres décadas», explicó el director de Musikenos.

Para Alex, la presencia de Jesús García tiene además una dimensión personal: «Fue el primer batería en el que me fijé. Incluso colocaba la batería como la colocaba él, aunque no estuviera cómodo. De pequeño pensaba: ‘quiero ser este tío’». Aquella admiración juvenil se transforma ahora en una oportunidad pedagógica. «Cuando éramos más jóvenes me habría encantado tener algo así en A Estrada. También lo hago por eso», reconoce, sabiendo la oportunidad que está brindando a sus jóvenes alumnos.

El proyecto de la clase magistral de batería organizadas por Musikenos cumple además este año su décimo aniversario, y la filosofía se mantiene, que es abrir el aula a otras miradas: «Nunca me gustó mucho eso del ‘yo te explico esto y tú lo acatas’. Cuantas más opciones, más profesores y más puntos de vista tenga un alumno, es mucho mejor».

En cuanto a la respuesta de su alumnado al festival y la clase, Pereiras es realista. Reconoce que el rock «está de capa caída entre las nuevas generaciones», pero insiste en que el amor por el instrumento sigue intacto. «Yo siempre les digo: toca lo que quieras, me da igual que sea rock o reguetón, lo importante es tocar». A partir de ahí, el profesor propone, contextualiza y deja que cada estudiante elija. «Este año participan doce alumnos en total en el concierto, y cada uno va con el tema que más le convenció», añade.

Nuevo fichaje

El Drumfest llega, además, en un momento de crecimiento para Musikenos, con la reciente incorporación al equipo formado por Alex Pereiras y la pianista Natalia Carbajal del guitarrista Jaime López. Este asumirá la enseñanza de guitarra española, eléctrica y bajo, además de una parte de improvisación. Pereiras continúa al frente de la percusión clásica, tradicional y la batería, mientras que Natalia mantiene el área de piano y musicoterapia. «Con otros profesores siempre aprendes. Ella es muy clásica, y a él le encanta el rock, entonces te vas empapando de lo que les gusta», explica.

Musikenos nació en el 2013, y el pasado curso superaron los 190 alumnos, con músicos de todas las edades. Por otro lado, el 22 de marzo celebrarán un Drumfest infantil. Alex anima a los estradenses a asistir, asegurando que «es importante que la gente venga y vea que funciona, porque así te toman más en serio. Aunque funcione muy bien a pesar de no tener tanta gente. La cultura necesita el apoyo de la administración».